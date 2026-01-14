ВСУ дронами атаковали энергообъект в ЛНР

Фото: depositphotos/gyn9037

Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали энергообъект в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В результате удара произошло возгорание на объекте, что привело к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах Краснодонского и Свердловского муниципальных округов.

Накануне ВСУ атаковали Таганрог и Красносулинский район. Погибла мирная жительница, находившаяся в момент удара на рабочем месте.

Кроме того, обстрел привел к повреждениям промышленного объекта, жилых домов и машин. Позже в Таганроге ввели локальный режим ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного образовательного учреждения.