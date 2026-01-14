14 января, 21:17Происшествия
ВСУ дронами атаковали энергообъект в ЛНР
Фото: depositphotos/gyn9037
Вооруженные силы Украины (ВСУ) дронами атаковали энергообъект в Луганской Народной Республике (ЛНР), сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В результате удара произошло возгорание на объекте, что привело к отключению электроэнергии в нескольких населенных пунктах Краснодонского и Свердловского муниципальных округов.
Накануне ВСУ атаковали Таганрог и Красносулинский район. Погибла мирная жительница, находившаяся в момент удара на рабочем месте.
Кроме того, обстрел привел к повреждениям промышленного объекта, жилых домов и машин. Позже в Таганроге ввели локальный режим ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного образовательного учреждения.