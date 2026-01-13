13 января, 20:55Происшествия
Женщина погибла после обстрела Таганрога 13 января
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев
Женщина погибла после обстрела украинскими военными Таганрога утром 13 января. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в телеграм-канале.
По его словам, в момент атаки 65-летняя жительница была на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и заверил в оказании помощи.
Слюсарь также уточнил, что спасатели продолжают разбирать завалы. На местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. В свою очередь, городское управление защиты от ЧС начало принимать документы от жителей пострадавших домов и автовладельцев для оказания материальной помощи.
При этом днем атака БПЛА произошла на Морозовский и Тарасовский районы области, однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил губернатор.
Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Таганрог и Красносулинский район утром 13 января. В результате обстрела повреждения получили промышленный объект, жилые дома и машины.
Позже в Таганроге ввели локальный режим ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного образовательного учреждения.
ВСУ обстреляли жилые районы Белгородской области