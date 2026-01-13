Женщина погибла после обстрела Таганрога 13 января

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Роман Васильев

Женщина погибла после обстрела украинскими военными Таганрога утром 13 января. Об этом губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил в телеграм-канале.

По его словам, в момент атаки 65-летняя жительница была на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Глава региона выразил соболезнования семье погибшей и заверил в оказании помощи.

Слюсарь также уточнил, что спасатели продолжают разбирать завалы. На местах атаки работает комиссия по оценке ущерба. В свою очередь, городское управление защиты от ЧС начало принимать документы от жителей пострадавших домов и автовладельцев для оказания материальной помощи.

При этом днем атака БПЛА произошла на Морозовский и Тарасовский районы области, однако информация о пострадавших и разрушениях не поступала, добавил губернатор.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали Таганрог и Красносулинский район утром 13 января. В результате обстрела повреждения получили промышленный объект, жилые дома и машины.

Позже в Таганроге ввели локальный режим ЧС на территории двух предприятий, двух многоквартирных домов и одного образовательного учреждения.