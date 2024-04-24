Собянин рассказал о популярных направлениях проектов "Академии инноваторов"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Самыми популярными направлениями проектов "Академии инноваторов" являются IT, машиностроение и приборостроение, нейронные сети для оптимизации бизнес-процессов и высокотехнологичная медицина. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что финал второго потока "Академии инноваторов" состоялся в День инноваторов – 21 апреля. Акселерационная программа поддержки начинающих предпринимателей работает с 2021 года в Москве. Ее участники получают экспертное сопровождение для развития своих идей и доработки бизнес-проектов, а также доступ к заказчикам и инвесторам.



По словам Собянина, популярность "Академии инноваторов" с каждым годом растет. Число желающих принять участие во втором потоке увеличилось в четыре раза по сравнению с первым. Свыше половины участников – выпускники вузов или студенты старших курсов. Отбор прошли 100 лучших проектов.

Мэр подчеркнул, что участники второго потока "Академии инноваторов" создали 45 новых стартапов, заключили крупные сделки на 35 миллионов рублей и привлекли 60 миллионов рублей инвестиций.



Собянин уточнил, что с июля 2023 года в стартап-экосистему вошли более 14 тысяч человек и 2 300 проектов, участники разработали свыше 130 новых технологических компаний. Больше 35 начинающих предпринимателей начали тестировать свои продукты на городских бизнес-площадках, 55 разработок уже нашли заказчиков, заключил мэр.

Ранее в Москве стартовал прием заявок на третий поток программы "Академия инноваторов". Участниками программы могут стать предприниматели из разных регионов России. Лидерами по числу учеников являются Московская область, Санкт-Петербург, Татарстан, Краснодарский край и Свердловская область.