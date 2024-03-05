В Москве открыли прием заявок на участие в пятом конкурсе "АрхВектор"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице открылся прием заявок на участие в пятом конкурсе "АрхВектор". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на главу столичного департамента градостроительной политики Сергея Левкина.

По его словам, конкурс является совместным проектом государственного бюджетного учреждения "Мосстройинформ" и детской школы искусств "Старт".

К участию приглашаются художественные школы, архитектурные колледжи, лицеи, студии, детские школы искусств, кружки Москвы и других российских регионов. Самым главным условием является наличие архитектурно-художественного направления.

Всего будут предусмотрены три возрастные категории участников: от 8 до 12 лет, от 13 до 15 лет и от 16 до 18 лет. Заявки принимаются до 12 мая этого года.

"Мы стремимся не только привлечь внимание к детскому архитектурному творчеству и вопросам развития архитектурного образования самых юных горожан, но и участвовать в воспитании нового поколения будущих градостроителей, архитекторов и дизайнеров", – сообщил Левкин.

В этом году номинации конкурса будут отражать связь архитектурного наследия с архитектурой будущего. Так, предусмотрены следующие номинации:

"Архитектура 2030" – создание проекта, который будет выполнен в ручной или компьютерной графике при помощи инновационных материалов или технологий будущего;

"Архитектурное наследие" – создание проекта по изучению архитектурного наследия, направлений и стилей в архитектуре, выполненного в ручной или компьютерной графике;

"Взгляд мастера" – создание проекта в ручной или компьютерной графике на основе изучения творчества великих мастеров архитектуры;

"3D-моделирование и анимация" – создание короткометражного ролика длиной не больше 6 минут по теме проекта и с анимированными персонажами;

"Лучший архитектурный проект" – создание концептуальной идеи или архитектурной композиции в ручной или компьютерной графике;

"Архитектурный макет" – создание объемно-пространственной композиции из различных материалов.

Ранее Сергей Собянин сообщил о начале приема заявок на третий поток программы "Академия инноваторов". Пройти обучение в академии могут предприниматели из разных регионов России.

До этого режиссеров-постановщиков и творческие коллективы пригласили поучаствовать в конкурсе грантов проекта "Открытая сцена". Сумма гранта на один проект составляет 800 тысяч рублей.

Собянин: начинаем прием заявок на новый поток программы "Академия инноваторов"