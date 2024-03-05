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05 марта, 07:29

Технологии

В столице пройдет четвертый туристический хакатон

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

В столице в четвертый раз пройдет Московский туристический хакатон, на котором IT-специалисты и представители креативных индустрий со всей страны будут разрабатывать технологические решения для сервиса планирования путешествий Russpass. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Замглавы столичного департамента информационных технологий Борис Фролов отметил, что в рамках задачи ведомства в сфере RoadTech участникам мероприятия предстоит усовершенствовать функционал пешеходных маршрутов Russpass.

"В результате будут реализованы новые цифровые возможности, которые помогут пользователям сервиса спланировать интересную и запоминающуюся прогулку по Москве", – добавил он.

Соревнования пройдут еще по четырем направлениям:

  • BookingTech – переработка клиентского пути бронирования туров;
  • ServiceTech – создание системы предложения похожих фотографий для фотобанка;
  • FinTech – страхование покупок на случай непредвиденных обстоятельств;
  • E-com – внедрение AI-модуля.

К участию в хакатоне приглашаются все, кто занимается инновационными решениями: IT-разработчиков, дизайнеров, аналитиков и прочих специалистов. Поучаствовать в мероприятии могут команды от 3 до 5 человек, индивидуальные разработчики будут объединены в группы организаторами.

Отборочный онлайн-этап будет проходить 23–24 марта, а финал состоится в режиме офлайн в Москве 6–7 апреля. Вместе с тем участникам будут помогать эксперты и наставники из сферы туристических технологий.

Финалистам предстоит создать тестовую версию продукта на основе наработок, полученных в ходе онлайн-этапа. Члены жюри выберут трех победителей в каждом из направлений.

За первое место полагается 700 тысяч рублей, за второе – 500 тысяч рублей, за третье – 300 тысяч рублей. Общий призовой фонд составит 7,5 миллиона рублей. Подать заявку на участие можно до 11 марта на странице проекта.

Ранее Сергей Собянин сообщил о старте приема заявок на третий поток программы "Академия инноваторов". По словам мэра, она предоставляет экспертное сопровождение для развития идей и доработки предпринимательских проектов, а также доступ к заказчикам и инвесторам.

"Академия инноваторов" работает с 2021 года. После смены формата в 2023 году она стала представлять собой непрерывную программу развития проектов, участником которой можно стать на любом этапе. Более того, был снижен возрастной порог участников до 14 лет.

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