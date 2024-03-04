Продукция московского разработчика лазерных систем попала в реестр Минпромторга РФ

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Созданный в компании "Лассард" – резидента особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис "Москва" – лазерный станок для резки попал в перечень российской промышленной продукции Минпромторга России, что позволит предприятию нарастить поставки и участвовать в госзакупках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой на руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

По его словам, создатель лазерных систем и оборудования улучшил вертикально-интегрированное производство. Сотрудники предприятия делают необходимые компоненты, включая оптическую часть, и задействуют их для разработки собственных лазеров.

"Компания локализовала производство на площадке "Печатники" особой экономической зоны столицы в начале 2023 года и обеспечила рабочими местами 140 человек. Кроме того, производитель в прошлом году на 200% увеличил объемы выпуска лазерного оборудования", – сказал Овчинский.

Подобные станки можно использовать при изготовлении широкого перечня продукции. Механизм позволяет с высокой точностью обрабатывать материалы различной плотности и твердости. В настоящий момент в реестре Минпромторга числятся три модельные серии станков компании, которые представляют собой полноценную линейку оборудования для лазерной резки. Самая мощная из них серия была включена в конце 2023 года.

В свою очередь, гендиректор ОЭЗ Геннадий Дегтев уточнил, что ранее в перечне была зарегистрирована серия открытых станков для скоростной лазерной резки и серия компактных станков для высокоточной лазерной резки. По его словам, площадь производства на территории особой экономической зоны составляет примерно 4 тысячи "квадратов".

Гендиректор "Лассарда" Олег Нефедов добавил, что предприятие в будущем намерено придерживаться курсу, направленному на импортозамещение. Предприятие хочет внести вклад в обеспечение технологического суверенитета России, указал он.

Между тем стало известно, что 16 высокотехнологичных предприятий столицы в 2023 году получили статус резидента особой экономической зоны "Технополис "Москва". Как уточнил заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, подобное положение позволяет компаниям экономить и направлять средства на свое развитие, разработку новых товаров и расширение производств.

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