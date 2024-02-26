Проект "Уличный артист в парках" открыл прием заявок на участие в новом сезоне

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Московский продюсерский центр открыл прием заявок на участие в новом сезоне проекта "Уличный артист в парках", его победители будут выступать на городских площадках. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В материале уточнили, что заявки ждут до 17 марта включительно. Поучаствовать в конкурсном отборе могут представители самых разных жанров искусства.

В 2023 году в рамках проектов Моспродюсера в городе прошло более 20 тысяч уличных выступлений, заявил руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин.

Он также напомнил, что для победителей проекта с началом летнего сезона в парках организуют площадки для выступлений. Мероприятие бесплатное, принимать участие можно вне зависимости от возраста и артистического опыта.

Для этого нужно заполнить анкету на сайте Моспродюсера, приложить видео выступления артиста или коллектива. Победители, которые пройдут отбор, смогут самостоятельно бронировать место и время выступления на mos.ru.

Представители парков проведут отбор в апреле. Они будут опираться в первую очередь на концепцию своих пространств, исполнительское мастерство, сценический образ конкурсанта, общее впечатление. В мае будут объявлены победители. Выступления пройдут с мая по сентябрь, указано в сообщении.

Концерты в парках расширяют сценические грани и повышают узнаваемость исполнителя, заметил директор Московского продюсерского центра Андрей Петров. По его мнению, там можно найти своего уникального зрителя.

Он призвал не бояться экспериментировать. Ведь проект прежде всего создан для самовыражения себя как артиста и для возможности донести свое видение до аудитории.

В прошлом сезоне выступления прошли в 26 парках, среди них – сад "Эрмитаж", ВДНХ, "Ходынское Поле", "Ангарские пруды", Парк Горького и другие. Всего артистам было доступно 53 городские площадки.

Большую популярность в 2023 году приобрела команда Ghetto Olympix, на их концертах собирались около 100 человек. Стиль коллектива – смесь танцев, музыки и юмора.

Также для москвичей представили авторские представления: игру на кеначо и сампоньо, шоу барабанов, чтение поэзии классиков под инструментальные композиции, брейк-данс в сопровождении диджей-сета. Горожане смогли посмотреть выступления свыше 160 исполнителей.

Самым активным участником проекта за все время стал музыкант Андрей Морев, исполняющий кавер-версии известных песен на акустической гитаре. Он выступил более 800 раз.

"Актуальный репортаж": уличные артисты выступили более 20 тыс раз в Москве