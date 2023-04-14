08:10Город
Больше 800 раз выступил самый активный участник проекта "Уличный артист" в Москве
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
Столичный гитарист стал рекордсменом по количеству выступлений в рамках проекта "Уличный артист". Об этом сообщает RT со ссылкой на Московский продюсерский центр при департаменте культуры города.
"Самым активным участником за все время <...> стал музыкант Андрей Морев, исполняющий кавер-версии известных песен на акустической гитаре. В рамках проекта он выступил более 800 раз", – рассказали в центре.
Там добавили, что скрипачка Александра Лойко в свою очередь стала рекордсменкой прошлого года по числу выступлений в рамках проекта "Уличный артист в парках". За сезон она выступила 62 раза.
В продюсерском центре напомнили, что участником может стать любой музыкант: для этого необходимо забронировать нужную площадку на портале mos.ru. При этом выступать на одной площадке можно только раз в день и не более двух часов.
Ранее стало известно, что с декабря прошлого года артисты выступили на станциях БКЛ больше трех тысяч раз в рамках проекта "Музыка в метро". Музыканты выступали на станциях "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Кунцевская", "Каховская" и "Мичуринский проспект".
В Москве начался сбор заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках"
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