Больше 800 раз выступил самый активный участник проекта "Уличный артист" в Москве

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Столичный гитарист стал рекордсменом по количеству выступлений в рамках проекта "Уличный артист". Об этом сообщает RT со ссылкой на Московский продюсерский центр при департаменте культуры города.

"Самым активным участником за все время <...> стал музыкант Андрей Морев, исполняющий кавер-версии известных песен на акустической гитаре. В рамках проекта он выступил более 800 раз", – рассказали в центре.

Там добавили, что скрипачка Александра Лойко в свою очередь стала рекордсменкой прошлого года по числу выступлений в рамках проекта "Уличный артист в парках". За сезон она выступила 62 раза.

В продюсерском центре напомнили, что участником может стать любой музыкант: для этого необходимо забронировать нужную площадку на портале mos.ru. При этом выступать на одной площадке можно только раз в день и не более двух часов.

Ранее стало известно, что с декабря прошлого года артисты выступили на станциях БКЛ больше трех тысяч раз в рамках проекта "Музыка в метро". Музыканты выступали на станциях "Новаторская", "Проспект Вернадского", "Кунцевская", "Каховская" и "Мичуринский проспект".

В Москве начался сбор заявок на участие в проекте "Уличный артист в парках"

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