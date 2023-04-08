Больше 3 тыс раз выступили музыканты на станциях БКЛ с декабря 2022 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Больше трех тысяч раз выступили музыканты на станциях Большой кольцевой линии с декабря прошлого года в рамках проекта "Музыка в метро". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

"Мы развиваем не только транспортную инфраструктуру, но и пассажирские сервисы. Наш проект "Музыка в метро" дает возможность артистам найти свою аудиторию, а пассажирам насладиться музыкой во время поездки", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.

Выступления артистов можно услышать на пяти станциях БКЛ, а именно на "Новаторской", "Проспекте Вернадского", "Кунцевской", "Каховской" и "Мичуринском проспекте". Однако сейчас специалисты изучают возможности для размещения музыкальных площадок и на новом участке линии.

Ранее рэпер Баста дал концерт в рамках проекта "Музыка в метро". Он выступил на станции "Курская". Музыкант исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".



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