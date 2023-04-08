16:23Город
Больше 3 тыс раз выступили музыканты на станциях БКЛ с декабря 2022 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Больше трех тысяч раз выступили музыканты на станциях Большой кольцевой линии с декабря прошлого года в рамках проекта "Музыка в метро". Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
"Мы развиваем не только транспортную инфраструктуру, но и пассажирские сервисы. Наш проект "Музыка в метро" дает возможность артистам найти свою аудиторию, а пассажирам насладиться музыкой во время поездки", – приводятся в сообщении слова главы ведомства Максима Ликсутова.
Выступления артистов можно услышать на пяти станциях БКЛ, а именно на "Новаторской", "Проспекте Вернадского", "Кунцевской", "Каховской" и "Мичуринском проспекте". Однако сейчас специалисты изучают возможности для размещения музыкальных площадок и на новом участке линии.
Ранее рэпер Баста дал концерт в рамках проекта "Музыка в метро". Он выступил на станции "Курская". Музыкант исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".
Читайте также
Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!