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16:51

Шоу-бизнес

Рэпер Баста дал концерт в московском метро

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Рэпер Баста дал концерт в Московском метрополитене в рамках проекта "Музыка в метро", сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Мини-концерт исполнителя состоялся на станции "Курская". Он исполнил свои главные хиты – "Выпускной", "Сансара", "Моя игра", "Неболей".

Ранее на площадках проекта "Музыка в метро" уже выступала группа "Самоцветы", Полина Гагарина, Дмитрий Маликов, Игорь Бутман и Григорий Лепс.

Проект "Музыка в метро" с 1 декабря 2022 года заработал на Большой кольцевой линии. Площадки, на которых выступают музыканты, появились на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская".

Всего в новом сезоне проекта будут участвовать более 250 музыкантов. Все они прошли строгий отбор жюри.

Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

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