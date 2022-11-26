Свыше 250 исполнителей примут участие в новом сезоне проекта "Музыка в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Проект "Музыка в метро" с 1 декабря заработает на Большой кольцевой линии (БКЛ). Площадки, на которых выступают музыканты, появятся на станциях "Каховская", "Проспект Вернадского", "Мичуринский проспект", "Новаторская" и "Кунцевская". Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Уточняется, что всего в новом сезоне проекта будут участвовать более 250 музыкантов.

"Все они прошли строгий отбор жюри. К открытию юбилейного пятого сезона мы подготовили сюрпризы. Например, площадки "Музыки в метро" впервые появятся на пяти станциях Большой кольцевой линии", – приводятся в сообщении слова заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

В новом сезоне "Музыки в метро" пассажиров удивят инструментальные классические коллективы и исполнители с арфой и волынкой.

Ранее стало известно, что в поездах на Филевской линии московского метро реализовали проект по ароматизации воздуха. Теперь в вагонах пассажиры смогут почувствовать запахи сакуры, пионов, орегано и лайма. Аромат назвали "Метро Москвы". В пресс-службе подземки рассказали, что на Филевской линии размещено более 485 ароматизаторов, которые встроили в воздуховоды климатической системы.



Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!