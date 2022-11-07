07 ноября, 18:56Транспорт
Юбилейный сезон проекта "Музыка в метро" стартует 1 декабря
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина
С 1 декабря стартует пятый, юбилейный сезон проекта "Музыка в метро", сообщил Дептранс Москвы в своем телеграм-канале. Прослушивания уже начались и продлятся пять дней – до 11 ноября.
Проект поддержал Сергей Собянин, отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов. Он добавил, что благодаря данной инициативе ежедневные поездки жителей города стали разнообразнее.
"Интересные музыканты получают возможность быть услышанными и делиться с пассажирами своей музыкой, в день проходит более 20 выступлений", – сказал Ликсутов. Он также пожелал участникам удачи и добавил, что их ждут на площадках проекта.
Ранее стало известно, что в поездах на Филевской линии московского метро реализовали проект по ароматизации воздуха. Теперь в вагонах пассажиры смогут почувствовать запахи сакуры, пионов, орегано и лайма. Аромат назвали "Метро Москвы". В пресс-службе подземки рассказали, что на Филевской линии размещено более 485 ароматизаторов, которые встроили в воздуховоды климатической системы.
Прослушивание артистов проекта "Музыка в метро" состоялось 7 ноября
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