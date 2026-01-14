РИА Новости: директор нацпарка "Куршская коса" задержан

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Директор национального парка "Куршская коса" Анатолий Калин был задержан в Калининградской области. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на свой источник в силовых структурах региона.

Собеседник агентства не уточнил причину случившегося, однако заверил, что все подробности будут раскрыты 15 января.

