Двух чиновников задержали в Ленобласти за мошенничество с землей

Фото: телеграм-канал "Следком"

Сотрудники правоохранительных органов задержали действующего и бывшего замглавы администрации Тосненского района Ленинградской области по подозрению в мошенничестве с земельными участками. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета России.

Отмечается, что уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере было возбуждено после обращения многодетных семей и жены участника СВО к руководителю СУ СК по Ленинградской области Сергею Сазину. Они хотели восстановить права на получение земельных участков.

По информации следствия, задержанные провели межевание участков в Шапкинском сельском поселении, после чего продали их. При этом они должны были бесплатно предоставляться некоторым категориям граждан. Был причинен ущерб на сумму не менее 10 миллионов рублей.

"Следователями СК России по Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ России при силовой поддержке СОБР Росгвардии проведены обыски в администрации, а также по местам проживания фигурантов", – говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители проводят необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин совершения преступления. Следствие намерено подать ходатайство об аресте чиновников.

Ранее бывшему замглавы администрации подмосковного городского округа Клин, директору коммерческой фирмы и двум посредникам предъявили обвинение в получении взятки. По данным следствия, чиновник получил через посредников 200 тысяч рублей от директора организации, с которой был заключен муниципальный контракт на ремонт дороги.

