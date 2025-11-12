Помощник главы Крыма сообщила о задержании заммэра Ялты

Фото: vk.com/yalta_adm

Помощник главы Крыма Ольга Курлаева сообщила в своем телеграм-канале о задержании заммэра Ялты.

В связи с этим в администрации города проводятся оперативные мероприятия. Курлаева уточнила, что власти активно сотрудничают со следствием.

При этом, по словам помощника главы Крыма, мэр города находится на своем рабочем месте.

"Все штатно: никакой паники и коллапса", – уточнила Курлаева, призывав граждан доверять лишь проверенным сведениям.

В свою очередь, источник в полиции рассказал ТАСС, что заммэра Ялты задержана по статье о коррупции. Речь якобы идет об Ирине Беломестновой.

