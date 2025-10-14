РИА Новости: зампрокурора Белгородской области задержан по подозрению в коррупции

Фото: epp.genproc.gov.ru

Заместитель прокурора Белгородской области Дмитрий Смирнов задержан по подозрению в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.

Уточняется, что его задержали за получение взятки.

На сайте областной прокуратуры указано, что 38-летний Смирнов получил должность зампрокурора в конце сентября. До этого он три года был городским прокурором во Всеволожске Ленинградской области.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде задержали бывшего вице-мэра Илью Штокмана. По версии следствия, он, занимая должность замглавы администрации города, получил в качестве взятки 55 миллионов рублей.

За это он должен был помогать руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, а также обеспечивать покровительство и лояльный контроль за исполнением работ.

