30 сентября, 10:36

Происшествия

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода обвинен во взяточничестве

Фото: телеграм-канал "Следком"

Бывший вице-мэр Нижнего Новгорода Илья Штокман обвиняется в получении крупной взятки за покровительство строительной фирме, сообщила пресс-служба СК России.

По версии следствия, обвиняемый, занимая должность замглавы администрации города, получил в качестве взятки 55 миллионов рублей. За это он должен был помогать руководству строительной компании в заключении муниципальных контрактов как с единственным подрядчиком, а также обеспечивать покровительство и лояльный контроль за исполнением работ.

По месту жительства фигуранта проведен обыск. Суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее СМИ писали о проведении обысков в городской администрации из-за задержания Штокмана. Пресс-служба мэрии эту информацию опровергла.

Штокман стал первым замглавы администрации Нижнего Новгорода в 2020 году. В конце сентября 2022-го он ушел на СВО, при этом должность за ним сохранилась. В конце августа глава города Юрий Шалабаев заявил, что Штокман покинул свой пост.

"Московский патруль": суд вынес приговор блогеру за попытку дать взятку полицейскому

