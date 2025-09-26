Мэрия Нижнего Новгорода не подтвердила сообщения о проведении обысков

Фото: depositphotos/deb-37

Администрация Нижнего Новгорода не подтвердила информацию о проведении обысков, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии.

Ранее телеграм-канал SHOT сообщил о задержании экс-замглавы администрации Нижнего Новгорода Ильи Штокмана якобы по подозрению в получении взятки в период госслужбы. Указывалось, что из-за этого в городской администрации проходят обыски. Сам чиновник покинул пост первого замглавы администрации в конце августа, он занимался развитием информационных технологий и городской цифровой инфраструктуры.

В свою очередь, региональное управление СК РФ пока не давало комментарии.

Ранее главе Владимира Дмитрию Наумову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья. Чиновник обещал оказать помощь в их незаконной похоронной деятельности. По местам жительства и работы главы города прошли обыски.