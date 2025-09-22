22 сентября, 15:16Происшествия
Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса Шевцова более 1 млрд рублей
Фото: телеграм-канал "Плес – Потаенная Россия"
Прокуратура Ивановской области потребовала взыскать с экс-мэра Плеса Алексея Шевцова более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В прокуратуре также предложили обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.
"Выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым", – говорится в сообщении.
По данным Генпрокуратуры, Шевцов в 2010–2011 годах фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. В его деятельность были вовлечены родственники и доверенные лица.
Общий доход от незаконной деятельности превысил один миллиард рублей, были оформлены права на сотни объектов, часть из которых находилась в государственной и муниципальной собственности.
Ранее главе Владимира Дмитрию Наумову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, пообещав оказать помощь в их незаконной похоронной деятельности.
По местам жительства и работы главы города прошли обыски. Он отправлен в СИЗО.