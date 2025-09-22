Прокуратура потребовала взыскать с экс-мэра Плеса Шевцова более 1 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "Плес – Потаенная Россия"

Прокуратура Ивановской области потребовала взыскать с экс-мэра Плеса Алексея Шевцова более 1 миллиарда рублей. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В прокуратуре также предложили обратить в доход государства 150 объектов недвижимости.

"Выявлен факт нарушения антикоррупционных требований бывшим депутатом Совета Плесского городского поселения и экс-главой Плесского городского поселения Алексеем Шевцовым", – говорится в сообщении.

По данным Генпрокуратуры, Шевцов в 2010–2011 годах фактически монополизировал рынки недвижимости, гостиничных услуг и общественного питания в Плесе. В его деятельность были вовлечены родственники и доверенные лица.

Общий доход от незаконной деятельности превысил один миллиард рублей, были оформлены права на сотни объектов, часть из которых находилась в государственной и муниципальной собственности.

Ранее главе Владимира Дмитрию Наумову было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, он вступил в сговор с двумя жителями Подмосковья, пообещав оказать помощь в их незаконной похоронной деятельности.

По местам жительства и работы главы города прошли обыски. Он отправлен в СИЗО.