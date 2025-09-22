Экс-депутат Госдумы Руслан Бальбек задержан в КБР

Фото: ТАСС/Николай Галкин

Объявленный в федеральный розыск бывший депутат Госдумы Руслан Бальбек задержан в Кабардино-Балкарии. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по Крыму.

48-летнего мужчину задержали в рамках оперативно-разыскных мероприятий, которые проводились на территории республики. В отношении него было возбуждено уголовное дело о неправомерном доступе к данным и клевете. К настоящему моменту экс-депутат отправлен в СИЗО.

Согласно информации из открытых источников, Бальбек являлся депутатом Госдумы VII созыва, зампредом думского комитета по делам национальностей с октября 2016 по октябрь 2021 года. Сведения о его розыске появились в середине августа.

Ранее силовики задержали депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Олега Милюту. Его подозревают в получении взятки в особо крупном размере через посредника Олега Лапотко.

Общая сумма полученных им средств составила не менее 14 724 000 рублей. Также по данному делу проходят глава Колпинского района Юлия Логвиненко и глава муниципального образования города Колпино Дмитрия Кохно.

