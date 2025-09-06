В Казахстане начато расследование против экс-секретаря Совбеза Кожамжарова

Фото: depositphotos/AndreyPopov

В Казахстане начали расследование против экс-секретаря Совета Безопасности республики Кайрата Кожамжарова, который подозревается в превышении должностных полномочий и легализации денег, полученных преступным путем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Генпрокуратуру страны.

По данным следствия, Кожамжаров мог совершить правонарушения в разные годы, находясь в это время на руководящих должностях.

Ведомство упомянуло, что экс-секретарь Совбеза также занимал должность председателя агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью. На этом посту он находился в 2008-2012 годах, после чего с 2013 по 2014 год был секретарем Совета Безопасности.

Также в период с 2017 по 2019 год Кожамжаров работал генеральным прокурором Казахстана, а затем он стал депутатом Сената парламента.

