Уголовные дела возбуждены в отношении врио замгубернатора Курской области Базарова

Фото: телеграм-канал "Курская область!"

Четыре уголовных дела возбуждены в отношении врио замгубернатора Курской области Владимира Базарова и его соучастников. Об этом сообщает пресс-служба МВД РФ.

В ведомстве отметили, что они подозреваются в получении взяток в особо крупном размере от представителей коммерческих организаций. За это Базаров и его соучастники должны были оказать содействие по заключению контрактов на строительные работы, а также общее покровительство.

По местам проживания и работы Базарова и его предполагаемых сообщников проводятся следственные действия. Следователи планируют обратиться в суд с ходатайствами об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу.

"Расследование хищений бюджетных средств, выделенных на строительство фортификационных сооружений на границе Белгородской области с Украиной, продолжается. Устанавливаются все соучастники противоправной деятельности", – говорится в сообщении.

Врио замгубернатора Курской области был задержан утром 25 августа. При этом уточнялось, что задержание связно с работой Базарова в Белгородской области, где он находился на посту заместителя главы региона по строительству.

До этого сообщалось о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова. Они стали фигурантами дела о хищении миллиарда рублей. Деньги выделила "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений.

В августе Смирнов и Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и признали свою вину.

