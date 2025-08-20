ТАСС: экс-глава Курской области Смирнов заключил сделку со следствием

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов и его экс-заместитель Алексей Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве по делу о растрате при строительстве оборонных сооружений на границе с Украиной, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

"Смирнов и Дедов признали вину", – рассказал собеседник агентства.

Чиновники стали фигурантами дела о хищении одного миллиарда рублей. Деньги выделила "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений.

Мужчин арестовали, свою вину они тогда не признали. Позже в Москву этапировали еще нескольких фигурантов: бывшего гендиректора корпорации Владимира Лукина и его заместителя Игоря Грабина, главу ООО "СИЭМИ" Виталия Синьговского и директора "ТД Курск" Дениса Федорова.