В деле экс-губернатора Курской области появились 2 опорника погранслужбы РФ

Фото: телеграм-канал "Суды общей юрисдикции города Москвы"

В уголовном деле бывшего губернатора Курской области Алексея Смирнова появились пункты, связанные с хищением бюджетных средств, направленных на строительство двух взводных опорных пунктов пограничной службы региона. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Средства на возведение опорников в приграничье были перечислены АО "Корпорация развития Курской области", говорится в материалах.

Смирнов был задержан по делу о хищении более 1 миллиарда рублей 16 апреля. Также с ним задержали его заместителя Алексея Дедова. Они оба являются фигурантами уголовного дела о хищении бюджетных средств, которые были предназначены для строительства оборонительных сооружений на границе субъекта с Украиной.

Против экс-главы региона и его заместителя выдвинуты обвинения в мошенничестве в составе организованной группы с использованием служебного положения.

Сам Смирнов свою вину в мошенничестве при строительстве фортификационных сооружений не признал.

