Задержан врио заместителя губернатора Курской области Базаров

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Задержан врио заместителя губернатора Курской области Владимир Базаров. Об этом на заседании облправительства сообщил врио губернатора Александр Хинштейн.

Он уточнил, что задержание связно с работой Базарова в Белгородской области, где он находился на посту заместителя главы региона по строительству.

В настоящий момент проходят следственные действия, которые, предварительно, связаны со строительством оборонительных сооружений.

"Никаких оценок давать не готов, тем более что речь идет о ситуации в другом регионе. Но тем не менее думаю, это еще один для нас знак того, как важно четко соблюдать требования закона и о том, что никакие прежние заслуги не могут являться основанием для индульгенции", – цитирует Хинштейна ТАСС.

Ранее стало известно о задержании экс-губернатора Курской области Алексея Смирнова и его бывшего первого заместителя Алексея Дедова.

Они стали фигурантами дела о хищении миллиарда рублей. Деньги выделила "Корпорация развития Курской области" для строительства фортификационных сооружений.

В августе Смирнов и Дедов заключили досудебное соглашение о сотрудничестве и признали свою вину.

