СNN Türk: разыскиваемый Турцией организатор убийства посла Карлова бежал в Канаду

Фото: depositphotos/selensergen

Один из предполагаемых организаторов убийства российского посла в Анкаре Андрея Карлова может скрываться в Канаде. Об этом сообщил телеканал CNN Türk.

По данным СМИ, член запрещенной в Турции организации FETÖ Джемаль Караата после бегства в Канаду сменил имя на Салих Ада и продолжает жить в стране, опасаясь возможного похищения.

Он находится в международном розыске по "красному уведомлению", но смена личных данных позволила ему обосноваться в стране, не привлекая внимания местных правоохранительных органов.

Под новым именем Караата трудится психотерапевтом в компании Qualia Counselling Services, занимаясь вопросами тревожности, депрессии и контроля гнева.

Ранее, как уточняется, Караата считался одним из ключевых представителей подпольной структуры FETÖ в Национальной разведывательной организации Турции (МИТ). До бегства он работал доцентом факультета английского языка в закрытом университете Фатих, используя академическую карьеру для прикрытия своей подпольной деятельности. Также в разные периоды он применял кодовые имена Садык и Явуз.

Карлов был застрелен в середине декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте. В российском министерстве иностранных дел произошедшее квалифицировали как теракт.

В марте 2021 года по делу об убийстве российского дипломата пять человек приговорили к пожизненным срокам лишения свободы. В частности, Салиха Йылмаза признали виновным в отдаче приказа на убийство посла. Его приговорили к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, признанный судом "куратором" убийцы.

В 2023 году СМИ сообщали о задержании в Стамбуле важного фигуранта в деле об убийстве посла. Однако российская сторона заявила, что не получала соответствующего уведомления от Турции.