Один из фигурантов дела об убийстве посла РФ Карлова был задержан в Турции – СМИ

Фото: depositphotos/everyonensk

В Стамбуле задержали важного фигуранта в деле об убийстве бывшего посла РФ в Анкаре Андрея Карлова. Об этом сообщает газета Sabah со ссылкой на турецкие СМИ.

"Департамент полиции Стамбула в ходе операции в Бейликдюзю задержал критическую персону в деле об убийстве российского посла Андрея Карлова", – отметили в издании.

В месте жительства задержанного сотрудники правоохранительных органов провели обыски, во время них удалось найти мобильный телефон, две сим-карты, устройство для них и карту памяти.

Отмечается, что полицейские задержали супругу одного из причастных к убийству экс-посла, сообщил телеканал A Haber, всего подозреваемых, которым были предъявлены обвинения, оказалось 28 человек, 6 граждан оправдали, еще 9 обвиняемых в преступлении находятся в розыске, добавил канал.

При этом в посольстве РФ заявили, что не получали информацию от турецкой полиции о задержании.

"Нет", – передает слова представителя посольства РИА Новости.

В середине декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте. В российском министерстве иностранных дел произошедшее квалифицировали как теракт.

В марте 2021 года по делу об убийстве российского дипломата пять человек приговорили к пожизненным срокам лишения свободы. В частности, Салиха Йылмаза признали виновным в отдаче приказа на убийство посла. Его приговорили к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, признанный судом "куратором" убийцы.

