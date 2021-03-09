Суд приговорил к пожизненному заключению пятерых обвиняемых в убийстве посла Карлова

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Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям огласил приговор по делу об убийстве российского посла в Турции Андрея Карлова. Об этом сообщает ТАСС.

Решением суда к пожизненному заключению были приговорены пятеро обвиняемых. В частности, Салиха Йылмаза признали виновным в отдаче приказа на убийство посла. Его приговорили к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, признанный судом "куратором убийцы".

Также часть фигурантов дела приговорили к тюремным срокам от 5 до 9 лет. При этом уточняется, что турецкий суд оправдал шестерых человек.

19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов.

Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.