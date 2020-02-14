Охрану посольства РФ в Турции усилили из-за поступающих послу угроз

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Власти Турции усилили охрану посольства России в связи с угрозами российскому послу в этой стране Алексею Ерхову, связанными с обострением ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на пресс-атташе российской дипмиссии Ирину Касимову.

"Да, действительно, ситуация в последнее время обострилась. В связи с этим по нашей просьбе турецкими властями предприняты дополнительные меры безопасности", – рассказала пресс-атташе.

Она пояснила, что угрожающие письма поступают послу в социальных сетях. При этом Касимова подчеркнула, что дипломаты считают эти сообщения лишь негативными всплесками, за которыми вряд ли последуют какие-либо действия, уточнив, что дополнительные меры все равно предприняты.

Сам Ерхов отмечал, что подобная ситуация происходила пять лет назад из-за обострения в Алеппо. Он рассказал, что тогда это закончилось "самолетным кризисом" и "злодейским убийством посла Андрея Карлова".

19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте.

10 февраля стало известно, что Дамаск провел артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

ВС Турции в ответ нанесли удар по 115 сирийским целям. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что военные РФ и Сирии наносят удары в Идлибе по мирным жителям.

Четыре зоны деэскалации в Сирии были созданы в соответствии с майской договоренностью 2017 года на переговорах в Астане представителями России, Ирана и Турции. В 2018 году три территории перешли под контроль Дамаска.

