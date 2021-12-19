Убийство посла Карлова не смогло подорвать отношения Москвы и Анкары – глава МИД Турции

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Убийство российского посла в Турции Андрея Карлова, ставшее попыткой подрыва отношений между Москвой и Анкарой, не смогло разрушить дружбу между двумя странами, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в связи с пятилетием со дня гибели дипломата. Об этом сообщает РИА Новости.
"Прошло пять лет после гибели посла Андрея Карлова в результате коварного убийства. Нападение на посла Карлова было атакой на турецко-российскую дружбу. Однако Турция и Россия не попали в эту ловушку. Поэтому те, кто хотел навредить турецко-российской дружбе, были разочарованы", – сказал Чавушоглу.
Министр отметил, что убийство Карлова было актом терроризма, чья бесчеловечная сущность не имеет религиозной, расовой и языковой принадлежности.
"Турция лучше всех понимает эту боль, так как в недавнем прошлом потеряла наибольшее число дипломатов, ставших жертвами террора", – добавил Чавушоглу, напомнив о терактах, совершенных Армянской секретной армией освобождения Армении в 1970-80-е годы.
19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.
В марте 2021 года по делу об убийстве Карлова к пожизненному заключению были приговорены пятеро обвиняемых. В частности, Салиха Йылмаза признали виновным в отдаче приказа на убийство посла. Его приговорили к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, признанный судом "куратором" убийцы.
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