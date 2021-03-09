Вдова посла Карлова прокомментировала приговор по делу о его убийстве

21:37
Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников
Вдова посла РФ в Анкаре Андрея Карлова Марина рассказала, что не следила за ходом судебного процесса в Анкаре по делу об убийстве ее мужа. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".
"Я не следила за этим процессом, мне это морально тяжело. Время не вернуть и моего мужа уже не возвратить. Мы прожили с ним долгую счастливую жизнь, и я всегда буду хранить о нем память в моем сердце", – заявила Карлова.
Ранее Второй суд Анкары по особо тяжким преступлениям огласил приговор по делу об убийстве Карлова. Решением суда к пожизненному заключению были приговорены пятеро обвиняемых. В частности, Салиха Йылмаза признали виновным в отдаче приказа на убийство посла. Его приговорили к двум пожизненным срокам. Аналогичное наказание получил Шахин Сегут, признанный судом "куратором" убийцы.
Также часть фигурантов дела приговорили к тюремным срокам от 5 до 9 лет. При этом уточняется, что турецкий суд оправдал шестерых человек. Всего первоначально обвинения были предъявлены 28 подозреваемым.
19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре был застрелен посол РФ в Турции Андрей Карлов. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.
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