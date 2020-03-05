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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно наблюдает за расследованием убийства посла в Турции Андрея Карлова и надеется на законное наказание заказчиков и убийц. Об этом сообщает ТАСС.

"Мы очень внимательно наблюдаем за этим делом, и мы хотим быть уверены в том, что заказчики и исполнители убийства российского посла в Турции будут найдены и наказаны по закону", – заявил Песков.

Пресс-секретарь при этом не стал комментировать требование прокуратуры оправдать пятерых подозреваемых по делу посла, заявив, что внутренние судебные процессы не их дело. Песков также оставил без ответа вопрос о том, работают ли российские спецслужбы над этой темой, заявив, что не располагает данной информацией.

Ранее сообщалось, что прокуратура Анкары потребовала оправдать пятерых подозреваемых по делу об убийстве посла РФ в Турции Андрея Карлова. После зачтения приговора прокурор также потребовал приговорить восьмерых подсудимых к пожизненному заключению.

Первое заседание по делу об убийстве Карлова прошло в Турции 8 января 2018 года. В ноябре того же года турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла. Обвинения по нему предъявлены 25 подозреваемым. Среди них исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Убийцей оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.

