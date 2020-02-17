Посол России в Турции получил новые угрозы из-за Сирии

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Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал телеканалу "Звезда" о новых угрозах жизни, которые поступают в его адрес в социальных сетях из ситуации в Сирии.

Посол подчеркнул, что информационное поле вокруг темы безопасности дипломатических представительств России за рубежом в последнее время "существенно подчищено".

В то же время Ерхов указал, что подобные высказывания игнорировать нельзя, так как они касаются не только дипломатов лично, но и России и всех ее представителей.

Он добавил, что "в этих вопросах нужна крайняя осторожность и крайняя щепетильность, нельзя провоцировать злобу и ненависть, разжигать вражду между народами".

Пресс-атташе дипмиссии Ирина Касимова ранее сообщила, что турецкие власти предприняли дополнительные меры по охране посольства России в Анкаре.

В свою очередь пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в безопасности граждан РФ, которые в настоящий момент работают в Турции.

До этого Ерхов заявил, что причиной угроз стало обострение в сирийском Идлибе. Он напомнил об истории пятилетней давности, когда был убит посол Андрей Карлов.

Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника" в Анкаре. Убийцей оказался сотрудник полиции, его ликвидировали на месте.

10 февраля стало известно, что Дамаск провел артобстрел турецкого наблюдательного объекта в Идлибе. В результате атаки погибли пять человек.

ВС Турции в ответ нанесли удар по 115 сирийским целям. Турецкий лидер Реджеп Эрдоган заявил, что военные РФ и Сирии наносят удары в Идлибе по мирным жителям.