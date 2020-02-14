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В мире

13:46

В Кремле прокомментировали угрозы в адрес российского посла в Турции

за рубежом

Фото: ТАСС/ZUMA/Altan Gocher/NurPhoto

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил уверенность в безопасности граждан РФ, которые в настоящий момент работают в Турции, сообщает ТАСС.

Ранее посол России в этой стране Алексей Ерхов заявил, что ему поступали угрозы в связи с обострением ситуации в Идлибе. Он вспомнил ситуацию в Алеппо пятилетней давности и указал на трагичную судьбу посла Андрея Карлова, который был убит.

"Что касается ситуации вокруг нашего посла, вокруг главы российского диппредставительства в Турции, то мы не сомневаемся, что турецкая сторона примет все необходимые меры для обеспечения безопасности российского посла", – заявил Песков.

Также он выразил надежду, что Анкара обеспечит поддержку представителей российских компаний и загранучреждений, которые функционируют в Турции.

Ранее Песков сообщил, что Россия планирует и дальше придерживаться российско-турецких соглашений, достигнутых в Сочи. В то же время он отметил, что активность террористов в Идлибе продолжает сохраняться, несмотря на то, что Турция взяла на себя ответственность по их нейтрализации.

12 февраля Минобороны России опровергло информацию, предоставленную президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, об ударах по мирным жителям Идлиба, нанесенных со стороны военнослужащих РФ.

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