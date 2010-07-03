Стали известны обстоятельства подготовки убийства в Турции посла РФ Карлова

15:32
15:32
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Фото: ТАСС/AP Photo/Burhan Ozbilici
Маршрут исполнителя убийства посла РФ Андрея Карлова на территории Турции установили российские следователи, сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
По словам председателя СК, восстановлен маршрут передвижения сотрудника турецкой полиции Мевлюта Мерта Алтынташа, который является исполнителем убийства посла.
"Он тщательно готовился к преступлению, изучал мероприятия с участием посла, выбрав день, когда дипломат был заявлен в качестве участника фотовыставки в Центре современного искусства", – сказал Бастрыкин в интервью "Российской газете".
Он уточнил, что накануне убийства Мевлют Мерт Алтынташ взял в больнице справку, освобождающую от работы. Затем исполнитель забронировал гостиницу около выставки.
"В номере отеля он оделся в деловой костюм, взял оружие и незадолго до приезда посла прошел в центр по служебному удостоверению, минуя досмотр", – сказал Бастрыкин.
Официальный представитель МИД Мария Захарова ранее сообщила, что Москва продолжает следить за расследованием турецкими властями убийства посла РФ. Она отметила, что следователи изучают материалы, полученные от Анкары, и проводят собственное расследование данного преступления.
Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек.
Убийцей оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.
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