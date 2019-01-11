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12:46

Россия контролирует расследование убийства посла Карлова в Турции

происшествия власть

12:46

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Фото: ТАСС/Aleksey Nikolskyi

Москва продолжает следить за расследованием турецкими властями убийства посла РФ Андрея Карлова, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, российские следователи изучают материалы, полученные от Анкары, и проводят собственное расследование данного преступления.

Захарова подчеркнула, что, по результатам расследования, все причастные к этому злодеянию будут выявлены и понесут заслуженное наказание в соответствии с законом.

Ранее турецкая прокуратура передала в суд дело об убийстве российского посла. Обвинения по нему предъявлены 28 подозреваемым. Среди них исламский проповедник Фетхуллах Гюлен.

Посол РФ в Турции Андрей Карлов был застрелен 19 декабря 2016 года на открытии фотовыставки "Россия от Калининграда до Камчатки глазами путешественника". Всего по делу об убийстве Карлова арестованы восемь человек.

Убийцей оказался сотрудник полиции Мевлют Алтынташ, его ликвидировали на месте. В российском МИД произошедшее квалифицировали как теракт.

происшествия власть

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