Губернатор Брянской области рассказал подробности ночной атаки ВСУ
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Клинцовская тепловая электростанция (ТЭС) и Найтоповичская подстанция оказались повреждены в результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Брянскую область, рассказал глава региона Александр Богомаз рассказал в своем телеграм-канале.
Губернатор уточнил, что украинские военные использовали для атаки по энергетическим объектам реактивные системы залпового огня. По словам Богомаза, после нанесенного удара часть жителей города Клинцы и Унечского района осталась без света и тепла.
На место были направлены специальные службы для устранения выявленных последствий. Глава области отметил, что ситуация находится под контролем.
Минувшей ночью дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 106 украинских беспилотников над регионами России. По данным Минобороны РФ, больше всего дронов было уничтожено в Белгородской и Рязанской областях – 44 и 22 аппарата соответственно.
Еще по 11 БПЛА сбили в Ростовской и Воронежской областях, 7 – в Курской, по 4 – в Тульской и Волгоградской областях, а также по 1 – в Крыму, Орловской и Липецкой областях.
