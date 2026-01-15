Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 января, 10:01

Происшествия

Две ракеты "Нептун" уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Две ракеты большой дальности "Нептун" ликвидированы над Брянской областью в ночь на 15 января. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Также силами противовоздушной обороны (ПВО) России были нейтрализованы шесть реактивных беспилотников самолетного типа. Глава Брянской области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Однако, по словам Богомаза, при отражении атаки было повреждено остекление в жилом доме, а также фасад и остекление административного здания в Брянском районе. Помимо этого, были выявлены дефекты на фасаде и кровле дома в Фокинском районе Брянска.

В ночь на 15 ноября силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 19 дронов были сбиты над Ростовской областью, 6 – над Брянской областью.

Кроме того, 5 БПЛА перехватили над Волгоградской областью, а также по 1 беспилотнику над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще 1 летательный аппарат уничтожен над акваторией Азовского моря.

Читайте также


происшествиярегионы

Главное

Что изменится в правилах поступления в вузы в 2026 году?

Теперь абитуриенты смогут подать документы тремя способами

Также корректировки произошли в правилах целевого приема

Читать
закрыть

Чем закончится обострение конфликта между Ираном и США?

Эксперты уверены: для Штатов иранские власти давно являются проблемой

Ситуация в Иране может быть создана, чтобы отвлечь общественность от других процессов

Читать
закрыть

Начнут ли в России снимать процесс родов на видео?

Мера поможет создать объективную доказательную базу на случай возможных нарушений

Однако эксперты уверены: ни к чему хорошему такая инициатива не приведет

Читать
закрыть

Что будет с российским авторынком в 2026 году?

В 2026 году на российском авторынке следует ожидать небольшую стагнацию

В этом году не планируется появление новых брендов

Читать
закрыть

Привяжут ли размер ипотечной ставки к количеству детей?

Для семей с одним ребенком предлагается ставка в 10%, при рождении второго – 6%

Эксперты уверены: программа семейной ипотеки нуждается в коренном пересмотре

Читать
закрыть

Зачем нужен реестр злостных неплательщиков алиментов?

Сервис поможет избежать отношений с тем, кто безответственно относится к своим обязательствам

Осуждение общества должно мотивировать выплачивать долги, поскольку "грех" становится виден всем

Читать
закрыть

Кому нельзя окунаться в прорубь на Крещение?

Нырять нельзя, если есть головная боль, общая слабость или недомогания, связанные с ОРВИ

Категорически запрещено окунаться в нетрезвом виде

Читать
закрыть

Чем грозит появление ИИ-блогеров в Сети?

Психологи уверены: появление ИИ-персонажей несет риски

Контент ИИ-блогеров угрожает самооценке и формирует нереалистичные ожидания от себя

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика