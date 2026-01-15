Две ракеты "Нептун" уничтожены над Брянской областью

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Две ракеты большой дальности "Нептун" ликвидированы над Брянской областью в ночь на 15 января. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в своем телеграм-канале.

Также силами противовоздушной обороны (ПВО) России были нейтрализованы шесть реактивных беспилотников самолетного типа. Глава Брянской области уточнил, что в результате произошедшего никто не пострадал.

Однако, по словам Богомаза, при отражении атаки было повреждено остекление в жилом доме, а также фасад и остекление административного здания в Брянском районе. Помимо этого, были выявлены дефекты на фасаде и кровле дома в Фокинском районе Брянска.

В ночь на 15 ноября силы ПВО уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами. По данным Минобороны РФ, 19 дронов были сбиты над Ростовской областью, 6 – над Брянской областью.

Кроме того, 5 БПЛА перехватили над Волгоградской областью, а также по 1 беспилотнику над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще 1 летательный аппарат уничтожен над акваторией Азовского моря.

