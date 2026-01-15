Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Волгоградской области

Фото: министерство обороны РФ

Российские подразделения ПВО ночью отразили атаку вражеских беспилотников на объекты транспортной и энергетической инфраструктуры Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.

"На данный момент пострадавших и повреждений объектов нет", – уточнил губернатор.

Ранее атаке БПЛА подвергся Ростов-на-Дону. В результате были повреждены несколько многоквартирных домов. Также при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий.

При атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую помощь. Один мужчина погиб, он был найден при разборе завалов.