Режим ЧС ввели в границах микрорайона Ростова-на-Дону после атаки БПЛА

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

В границах микрорайона Ростова-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки БПЛА. Об этом заявил глава города Александр Скрябин по итогам заседания комиссии по ЧС.

Было поручено организовать работу оперативного штаба и комиссий, которые оценят ущерб, нанесенный инфраструктуре города. Рабочая группа начнет обход для фиксации ущерба.

Также будет развернут пункт временного размещения и питания для местных жителей, которых эвакуировали из домов. Начнется прием заявлений пострадавших граждан.

Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 14 января. В результате были повреждены несколько многоквартирных домов.

Также при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. Кроме того, в нескольких многоэтажках загорелись квартиры.

При атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую помощь. Один мужчина погиб, он был найден при разборе завалов.

