14 января, 06:11Происшествия
Четыре человека пострадали при атаке БПЛА в Ростовской области
Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок, пострадали в результате атаки беспилотников в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
Все пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь. Состояние раненых оценивается как средней степени тяжести.
Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 14 января. При падении обломков БПЛА были повреждены несколько многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовском.
Кроме того, загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. На местах уже работают экстренные службы, которые ликвидируют последствиях воздушной атаки.