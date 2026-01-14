Форма поиска по сайту

14 января, 03:53

Происшествия

Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростове-на-Дону

Фото: министерство обороны РФ

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку БПЛА в небе над западной частью Ростова-на-Дону. Об этом сообщил глава города Александр Скрябин.

В результате атаки были повреждены несколько многоквартирных домов. Кроме того, при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. На месте уже находятся экстренные службы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь уточнил, что в нескольких многоэтажных домах в микрорайоне Левенцовском загорелись квартиры. Дежурные бригады уже выехали на место ЧП, информация о пострадавших уточняется.

Вечером 13 января средства ПВО перехватили и уничтожили девять украинских беспилотников самолетного типа над территорией России. Вражеские дроны были сбиты в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Ранее 65-летняя женщина погибла после обстрела украинскими военными Таганрога. В момент атаки она была на рабочем месте и убирала помещения в здании, которое было разрушено. Власти региона выразили соболезнования семье погибшей и заверили в оказании помощи.

