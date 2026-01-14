14 января, 08:55Происшествия
Погибший мужчина обнаружен при разборе завалов после атаки БПЛА в Ростовской области
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Спасатели обнаружили погибшего мужчину при разборе завалов в одной из загоревшихся квартир после атаки беспилотников в Ростове-на-Дону и Мясниковском районе Ростовской области. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По его словам, в настоящее время личность мужчины устанавливается.
Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов в ночь на 14 января. В результате были повреждены несколько многоквартирных домов.
Также при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий. Кроме того, в нескольких многоэтажках загорелись квартиры.
При атаке БПЛА пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Всех пострадавших доставили в больницу. Им оказывают необходимую помощь.
