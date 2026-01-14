Силы ПВО начали отражать атаку дронов на промзону Невинномысска

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО отражают атаку беспилотников на промышленную зону Невинномысска в Ставропольском крае. Об этом сообщил глава региона Владимир Владимиров.

На местах падения обломков БПЛА уже работают специалисты экстренных служб.

"Прошу сохранять бдительность и не приближаться к обломкам сбитых БПЛА. Пользуйтесь официальными источниками информации", – написал Владимиров с своем телеграм-канале.

Ночью 14 января атаке вражеских дронов также подвергся Ростов-на-Дону. В результате были повреждены несколько многоквартирных домов в микрорайоне Левенцовском. Кроме того, при падении обломков дрона загорелись строения одного из местных промышленных предприятий.

В результате воздушной атаки пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Все пострадавшие были доставлены в больницу, где им оказывают медицинскую помощь.