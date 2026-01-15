Средства ПВО сбили 34 беспилотника ВСУ над регионами России

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Средства ПВО за ночь уничтожили 34 украинских беспилотника над российскими регионами, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что 19 из них было сбито над Ростовской областью, 6 – над Брянской областью.

Кроме того, 5 БПЛА перехватили над Волгоградской областью, а также по 1 беспилотнику над Белгородской, Курской и Воронежской областями. Еще 1 летательный аппарат уничтожен над акваторией Азовского моря.

В ночь на 14 января Ростов-на-Дону подвергся атаке вражеских дронов. Оказались повреждены несколько многоквартирных домов. Кроме того, при падении обломков загорелись строения одного из местных промышленных предприятий, а также квартиры в нескольких многоэтажках.

В результате пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок. Пострадавших доставили в больницу. Позднее спасатели при разборе завалов одной из загоревшихся квартир обнаружили погибшего мужчину.

