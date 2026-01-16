Форма поиска по сайту

16 января, 14:13

ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в Черниговской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Расчет БПЛА "Герань" уничтожил пусковую установку реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черниговской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, во время выполнения задачи в районе населенного пункта Хлопяники расчетами БПЛА Zala и "Орлан" была обнаружена установка РСЗО HIMARS ВСУ американского производства, расчет которой занял огневую позицию, а также выпустил ракеты по российским гражданским объектам.

В результате слаженной и оперативной работы операторов ударных и разведывательных беспилотников вражескую установку РСЗО HIMARS полностью ликвидировали вместе с расчетом.

Как уточнили в министерстве, удар по установке противника нанесли в момент ее движения. Средства объективного контроля зарегистрировали вторичную детонацию боекомплекта и возгорание РСЗО HIMARS. При попытке эвакуации расчета ВСУ была проведена повторная атака оператором БПЛА "Герань".

Ранее российские военные поразили объекты энергетики и транспортной инфраструктуры Украины. Для операции задействовали ударные дроны, оперативно-тактическую авиацию, ракетные войска и артиллерию.

Кроме того, ВС РФ атаковали места хранения вражеских дронов дальнего действия, командные пункты и пункты временной дислокации украинских военнослужащих и иностранных наемников в 162 районах.

Герасимов заявил, что ВС РФ завершают освобождение Купянска-Узлового

