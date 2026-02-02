Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 февраля, 14:44

Общество
Главная / Новости /

Эксперт Мескина: исключение контактов с заболевшим поможет не заразиться оспой обезьян

Инфекционист рассказала, как избежать заражения оспой обезьян

Фото: 123RF.com/kinomasterskaya

Избежать заражения оспой обезьян поможет временное ограничение контактов с больным человеком, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. Такую рекомендацию она озвучила в беседе с "Абзацем".

Медик напомнила, что основными переносчиками данного вируса являются обезьяны. Однако в последние годы все чаще регистрируются случаи заражения среди людей посредством близкого контакта.

Вместе с тем врач указала, что оспа обезьян полностью еще не адаптировалась к человеческому организму. Главные симптомы инфекции включают слабость, лихорадку, тошноту, рвоту и кожную сыпь, которая проходит несколько стадий развития, напоминающих ветряную оспу.

"Защититься от этой инфекции довольно просто: нужно прервать общение с людьми, у которых есть признаки оспы. Для тех, кто не имеет беспорядочных нетрадиционных связей, опасность заболеть очень мала", – заключила Мескина.

В воскресенье, 1 февраля, в Домодедовскую больницу поступил пациент с подтвердившейся оспой обезьян. Его состояние оценивается как удовлетворительное, инфицированный получает симптоматическое лечение.

Спустя сутки в медучреждение был доставлен второй пациент с аналогичным диагнозом. Выяснилось, что он взаимодействовал с первым заболевшим.

На фоне произошедшего Роспотребнадзор организовал эпидрасследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированных. Специалисты ведомства уже провели забор биоматериала для исследования, выдали предписание на проведение дезинфекции и приступили к противоэпидемическим мероприятиям.

Еще один пациент с оспой обезьян поступил в Домодедовскую больницу

Читайте также


общество

Главное

Почему в РФ хотят запретить мастер-классы по изготовлению кукол вуду?

Создание куклы вуду может быть расценено как посягательство на честь и достоинство человека

Подобные ритуалы причиняют колоссальный вред психическому здоровью тех, кто их совершает

Читать
закрыть

Чем файлы по делу Эпштейна угрожают мировым лидерам?

Событие может привести к тектоническим сдвигам не только в США, но и в глобальной политике

Однако эксперты уверены: России эта история в целом не касается

Читать
закрыть

Что ждет Москву после рекордно снежной зимы?

Температуры февраля и марта будут выше нормы на европейской части России

Москвичей ждут теплая весна и жаркое лето, при этом май отметится большим количеством осадков

Читать
закрыть

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика