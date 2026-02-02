Эксперт Мескина: исключение контактов с заболевшим поможет не заразиться оспой обезьян

Фото: 123RF.com/kinomasterskaya

Избежать заражения оспой обезьян поможет временное ограничение контактов с больным человеком, рассказала врач-инфекционист Елена Мескина. Такую рекомендацию она озвучила в беседе с "Абзацем".

Медик напомнила, что основными переносчиками данного вируса являются обезьяны. Однако в последние годы все чаще регистрируются случаи заражения среди людей посредством близкого контакта.

Вместе с тем врач указала, что оспа обезьян полностью еще не адаптировалась к человеческому организму. Главные симптомы инфекции включают слабость, лихорадку, тошноту, рвоту и кожную сыпь, которая проходит несколько стадий развития, напоминающих ветряную оспу.

"Защититься от этой инфекции довольно просто: нужно прервать общение с людьми, у которых есть признаки оспы. Для тех, кто не имеет беспорядочных нетрадиционных связей, опасность заболеть очень мала", – заключила Мескина.

В воскресенье, 1 февраля, в Домодедовскую больницу поступил пациент с подтвердившейся оспой обезьян. Его состояние оценивается как удовлетворительное, инфицированный получает симптоматическое лечение.

Спустя сутки в медучреждение был доставлен второй пациент с аналогичным диагнозом. Выяснилось, что он взаимодействовал с первым заболевшим.

На фоне произошедшего Роспотребнадзор организовал эпидрасследование для выявления возможных путей заражения и установления контактов инфицированных. Специалисты ведомства уже провели забор биоматериала для исследования, выдали предписание на проведение дезинфекции и приступили к противоэпидемическим мероприятиям.