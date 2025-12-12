Форма поиска по сайту

12 декабря, 16:49

Общество
Эксперт Сапронов: появление нового штамма оспы обезьян не является новостью

Эксперт назвал не новостью появление нового штамма оспы обезьян

Фото: depositphotos/anterovium

Появление нового штамма вируса оспы обезьян не является новостью для ученых, заявил в беседе с Москвой 24 заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы управления делами президента России Георгий Сапронов.

Так он прокомментировал сообщения о том, что британские ученые обнаружили новый рекомбинированный штамм вируса mpox (известен как оспа обезьян. – Прим. ред.), который исследователи охарактеризовали как неуязвимый.

Эксперт пояснил, что натуральная оспа была побеждена в России еще в прошлом веке – вакцинация против нее завершилась в 1980 году. Сам вирус сейчас находится под строгим контролем и хранится в двух лабораториях мира: в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США и российском Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор".

При этом в природе продолжают циркулировать низкородственные вирусы, некоторые из которых вызывают обезьянью оспу. Факт их передачи человеку и способность к образованию новых вариантов, по словам эксперта, для науки не является неожиданным, и причин для паники нет.

Сапронов отметил, что нынешний штамм является рекомбинантным, то есть представляет собой результат смешения двух циркулирующих форм оспы обезьян. Он не обладает высокой заразностью и не получает эпидемического распространения.

Чтобы заболеть, нужен очень тесный контакт с зараженным, особенно в период, когда на его коже появляются так называемые везикулы – пузырьки с гноем.
Георгий Сапронов
заведующий вторым инфекционным отделением Центральной клинической больницы управления делами президента России

Он также подчеркнул, что заболевание, вызванное этим вирусом, обычно протекает в легкой форме. Сначала появляются температура, озноб и общее недомогание, примерно через 5 дней возникает сыпь на лице, а затем и на других участках тела. Через 1–2 недели болезнь проходит "сама собой".

"В целом опасности какого-то распространения этого заболевания в России нет. Во-первых, от оспы обезьян прекрасно защищает прививка, которую имеет старшее поколение жителей нашей страны", – заверил эксперт.

Во-вторых, по его словам, для масштабного распространения вирус должен быть "высокозаразным". Кроме того, он преимущественно циркулирует в Центральной Африке, и лишь благодаря активным перемещениям людей возможны его эпизодические появления на территории Европы.

Ранее академик РАН Геннадий Онищенко опроверг появление новых штаммов гриппа в России. Однако, по его словам, в настоящее время в стране существуют тяжелые формы гриппа. При этом основания говорить о том, что это новый штамм, отсутствуют, отметил академик.

Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Москве снизилась на 12% за неделю

