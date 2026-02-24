Высота сугробов в столице может увеличиться на 7–8 см

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Снежный покров в столице во вторник, 24 февраля, может вырасти на 7–8 сантиметров, сообщил RT синоптик прогностического центра "Метео" Александр Ильин.

По его словам, этот снегопад будет обычным и никак не сравнится с предыдущим. Всего за сутки выпадет 5–10 миллиметров осадков, когда в прошлый раз выпало от 20 до 35 миллиметров.

С середины недели установится облачная погода с прояснениями, местами ожидается слабый снег. Днем температура воздуха будет держаться в пределах от минус 5 до 0 градусов, ближе к 0 прогнозируется в пятницу, 27 февраля. Ночью температура будет опускаться до минус 8 – минус 3 градусов, а в ночь на 27 февраля в области возможны морозы до минус 13.

Вместе с тем атмосферное давление будет расти всю неделю и достигнет 764 миллиметров ртутного столба 27-го числа.

Ранее сообщалось, что с началом весны, 1 марта, в столичный регион придет оттепель. В этот день ожидается до 3 градусов тепла. В ночное время мороз сохранится, однако днем температура будет стремиться к нулю.