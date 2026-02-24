24 февраля, 12:08Политика
ВС РФ освободили село Риздвянка в Запорожской области
Фото: телеграм-канал "Минобороны России"
Российская армия освободила село Риздвянка в Запорожской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Населенный пункт взяли под контроль подразделения группировки войск "Восток" в результате наступательных действий, рассказали в оборонном ведомстве.
Ранее российские военные поразили объекты энергетической инфраструктуры и хранилище горючего, которые использовались противником в собственных целях. Кроме того, удары были нанесены по пунктам временного размещения украинских подразделений и иностранных наемников в 156 районах.
По данным Генштаба Вооруженных сил РФ, за время проведения СВО противник потерял свыше 1,5 миллиона человек. Только с мая 2025 года Украина лишилась более 520 солдат.
